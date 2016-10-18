Алексей Жамнов: Иногда я забивал голы даже от трусов Селянне

Знаменитый центрфорвард Алексей Жамнов дал интервью, вспомнив свою карьеру в «Виннипеге» 90-х.

- В первый год вас опекал шведский форвард Томас Стин, легенда «Виннипега«?

- Да, он сразу взял меня под свое крыло. Мы дружили семьями. Я частенько приезжал к ним в гости на ужин. Наши жены общались. И на моих глазах рос Алекс Стин, который сейчас играет за «Сент-Луис Блюз». Тогда он был совсем ребенком.

- Вы видели ярче и сильнее форварда, чем Теему Селянне в свой первый год в «Виннипеге«, когда он забил 76 голов?

- У него в том сезоне был сумасшедший фарт. Залетало все! Но надо отдать ему должное. Попробуй-ка забить 76 голов! Это могут только большие мастера.

Когда Селянне пришел в НХЛ, то внес что-то новое. Особенно он отличался взрывной скоростью. Мне как центрфорварду было очень легко играть с Теему. Ему не обязательно делать пас в клюшку. Можно давать шайбу чуть вперед. Мы с Селянне обговаривали все нюансы.

Еще плюс Селянне был в том, что он дружил с Яри Курри, который ему подсказывал многие нюансы. Например, где надо находиться при игре в большинстве. Мы даже такую штуку придумали, что я иногда просто бросал в трусы Теему, чтобы от них шайба рикошетом залетала в ворота. И это работало.

- А что вы скажете о третьем партнере по звену – Кейте Ткачуке?

- Ткачук – форвард силового плана, выполнял много черновой работы на пятачке в зоне атаки. Много голов забил после подправлений, на добивании. У нас потому и сложилась химия, что три игрока были разноплановыми. Все очень здорово получалось.