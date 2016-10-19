Владимир Кличко может сразиться с Лукасом Брауном 10 декабря

Экс-чемпион мира в тяжелом весе украинец Владимир Кличко 10 декабря может провести поединок с обладателем пояса IBF британцем Энтони Джошуа, а с австралийцем Лукасом Брауном.

- Для Владимира принципиально важно, чтобы WBA санкционировала его следующий бой, вне зависимости от соперника. Владимир всегда был очень лоялен к WBA, а WBA — к нему. Для него этот пояс всегда был очень важен. Так что для него имеет больше значение, чтобы на кону стоял титул WBA, а также пояс IBO. В IBO уже дали свое согласие.



Владимир хотел бы провести следующий бой 10 декабря, потому что для нашего телевизионного партнера - канала RTL, это последняя возможная дата в 2016 году. После этого нет ни одной открытой даты до марта-апреля. Они не транслируют боксерские поединки в январе и феврале.



Если поединок Владимира с Джошуа не состоится в текущем году, но каждый из них выиграет свой следующий бой, то их встреча на ринге может произойти позже, - заявил менеджер Кличко-младшего Бернд Бенте.

Ранее сообщалось, что бой Владимир Кличко - Энтони Джошуа может быть анонсирован в ближайшие дни.

Однако Всемирная боксерская ассоциация не торопится санкционировать этот поединок. Джошуа отсутствует в рейтинг-листе WBA, а Кличко занимает в нем вторую строчку. На первой позиции находится кубинец Луис Ортис, который также планирует выйти на ринг в декабре.

Если бой Кличко - Джошуа не состоится, вероятным оппонентом Владимира будет австралиец Лукас Браун. Минувшей весной он нокаутировал в Грозном Руслана Чагаева, но затем сдал положительную допинг-пробу.

