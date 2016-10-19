Вячеслав Буцаев: Верили до конца, что мы выиграем эту игру
Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал игру своей команды в матче с «Йокеритом».
- Ребята - молодцы. Верили до конца, что мы сможем переломить ход матча и выиграть эту игру. Наверное, это самое главное. Даже когда счет стал 2:1 в пользу соперника, мы не сбавляли, а, напротив, прибавили в движении, в агрессивности - и были за это вознаграждены, - цитирует Буцаева официальный сайт сочинской команды.
Напомним, в матче чемпионата КХЛ хоккеисты «Сочи» в овертайме вырвали победу у финского «Йокерита» со счетом 3:2.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Йокерит - ХК Сочи - 2:3 О.Т. (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы:
Мяки (Йенсен, Кулда), 10:28 (1:0). Левицкий (Крикунов, Игнатушкин), 29:30 (1:1 - бол.). Виртанен (Анттила), 35:56 (2:1). Левицкий (Крикунов, Фантенберг), 51:05 (2:2). Толпеко (Фантенберг, Александров), 61:58 (2:3).
Место и дата
19 октября 18:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция