Вячеслав Буцаев: Верили до конца, что мы выиграем эту игру

Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал игру своей команды в матче с «Йокеритом».

- Ребята - молодцы. Верили до конца, что мы сможем переломить ход матча и выиграть эту игру. Наверное, это самое главное. Даже когда счет стал 2:1 в пользу соперника, мы не сбавляли, а, напротив, прибавили в движении, в агрессивности - и были за это вознаграждены, - цитирует Буцаева официальный сайт сочинской команды.

Напомним, в матче чемпионата КХЛ хоккеисты «Сочи» в овертайме вырвали победу у финского «Йокерита» со счетом 3:2.

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