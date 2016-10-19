Юкка Ялонен: В матче с «Сочи» нам не хватило смелости
Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен поделился впечатлениями от матча своей команды с ХК «Сочи».
- Две периода сыграли нормально. Третий период очень плохо начали, искали более удачные позиции, когда могли забивать. Обе команды играли на ворота, в атакующий хоккей, в этом плане все достаточно позитивно. Расстраивает то, что в третьем периоде мы начали слишком активно играть на удержание. Нам не хватило смелости, - передает слова Ялонена официальный сайт «Сочи».
Напомним, в матче чемпионата КХЛ хоккеисты «Сочи» в овертайме вырвали победу у финского «Йокерита» со счетом 3:2.
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Матч
Йокерит - ХК Сочи - 2:3 О.Т. (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы:
Мяки (Йенсен, Кулда), 10:28 (1:0). Левицкий (Крикунов, Игнатушкин), 29:30 (1:1 - бол.). Виртанен (Анттила), 35:56 (2:1). Левицкий (Крикунов, Фантенберг), 51:05 (2:2). Толпеко (Фантенберг, Александров), 61:58 (2:3).
Место и дата
19 октября 18:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция