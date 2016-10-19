Юкка Ялонен: В матче с «Сочи» нам не хватило смелости

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен поделился впечатлениями от матча своей команды с ХК «Сочи».

- Две периода сыграли нормально. Третий период очень плохо начали, искали более удачные позиции, когда могли забивать. Обе команды играли на ворота, в атакующий хоккей, в этом плане все достаточно позитивно. Расстраивает то, что в третьем периоде мы начали слишком активно играть на удержание. Нам не хватило смелости, - передает слова Ялонена официальный сайт «Сочи».

Напомним, в матче чемпионата КХЛ хоккеисты «Сочи» в овертайме вырвали победу у финского «Йокерита» со счетом 3:2.

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