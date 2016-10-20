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Власти Башкирии попросили «Роснефть» сохранить поддержку «Салавата Юлаева»

Ярослав Карамов
Источник:  ТАССКомментарии

Руководитель Башкирии Рустэм Хамитов попросил главу «Роснефти» Игоря Сечина сохранить на прежнем уровне поддержку «Салавата Юлаева».

«Во время встречи с Игорем Сечиным я заострил внимание на том, что ХК «Салават Юлаев» - бренд нашей республики. Поэтому поддержка останется как минимум на прежнем уровне. Будем стараться увеличить ее за счет более эффективной работы компании», - цитирует Хамитова ТАСС.

В настоящее время спонсорскую поддержку клуба осуществляет компания «Башнефть», 50,08 % акций которой на прошлой неделе приобрела «Роснефть».

На 2016 год «Башнефтью» было запланировано финансирование в районе 2,5 млрд рублей на «Салават Юлаев» и линейку башкирского хоккея.

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