Дмитрий Сотников: Времени нет даже по телевизору футбол посмотреть

Пилот «КАМАЗ-Мастер» Дмитрий Сотников, который отправится на международный ралли-марафон «Дакар», рассказал о том, как попасть в российскую команду.

- Что бы попасть в большинство гонок нужно начинать с картинга, где нужно начинать, чтобы попасть в «КАМАЗ-Мастер»?

- Автоспорт начинается с картинга, где закладываются понятия вождения, вырабатываются рефлексы. Все что заложили в детстве в картинге - в будущем будет полезно в любом классе автогонок. Картинг очень интересный вид спорта, люди, которые занимались картингом, за рулем обычного автомобиля будут чувствовать себя увереннее. Пилоты «КАМАЗ-Мастер» не стали исключением, мы все начинали с картинга.

- У вас в городе есть футбольный «КАМАЗ», неподалеку хоккейный «Нефтехимик» посещаете матчи?

- Сейчас времени нет даже по телевизору посмотреть, а раньше бывало ходил и на футбол, и на хоккей.

Напомним, на «Дакар» отправятся четыре боевых грузовика: Эдуард Николаев (штурман — Е. Яковлев, механик — В. Рыбаков), Айрат Мардеев (А. Беляев, Д. Свистунов), Дмитрий Сотников (Р. Ахмадеев, И. Леонов) и Антон Шибалов (Р. Аматыч, И. Романов).

Маршрут ралли-рейда «Дакар-2017» пройдет по территории Парагвая, Аргентины и Боливии. Согласно карте маршрута, ралли-рейд стартует в Асунсьоне, пройдет через Ла-Пас и финиширует в Буэнос-Айресе.



