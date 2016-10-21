Владимир Крикунов: Бусыгин должен знать, как менеджер и директор «Нефтехимика» выбрасывают на ветер миллионы

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Владимир Крикунов раскритиковал клубное руководство.

«Хоккейных людей из «Нефтехимика» начали выдавливать. Административную власть в клубе постепенно взяли в свои руки два, как я считаю, непрофессионала – генеральный менеджер Виктор Левицкий и директор Владимир Кузнецов. Этим людям, далеким от хоккея, удалось найти ходы к высшему клубному руководству. Начались нехоккейные игры, нашептывания, постоянные смены тренеров. Как-то за один сезон им удалось убрать сразу трех главных тренеров – Кари Хейккиля, Дмитрия Балмина и Рафика Якубова.

Я долго молчал, хотя меня эти два персонажа увольняли и с восьмого места. Но когда «в расход» недавно цинично пустили Андрея Попихина и его помощников, понял, что молчать больше смысла нет. Президент клуба должен знать, как миллионы, выделяемые его структурами на хоккейный клуб, два человека, по сути, выбрасывают на ветер», – сказал Крикунов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, «Нефтехимик» занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 28 очков в 22 матчах.

Добавим, что президентом клуба является глава «Нижнекамскнефтехима» Владимир Бусыгин.