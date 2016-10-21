Иван Проворов: Если бы никто не делал ошибки, все матчи заканчивались бы со счетом 0:0
Интервью корреспонденту «Советского спорта» в Филадельфии Наталье Брагилевской дал молодой защитник Иван Проворов.
- Я выхожу в большинстве и
меньшинстве, поэтому так получилось. В первых двух периодах было много
удалений.
- Вам тренеры сразу
обещали такую нагрузку?
- Просто сказали: «Выходи,
играй в свой хоккей, и все будет нормально».
- Вы хорошо провели
предсезонку и первые матчи на старте сезона. Но потом стало труднее. Так, в
прошлом матче схватили «-5» в игре с «Чикаго» (4:7). Да и теперь неудачно
действовали, когда «Анахайм» забивал первый гол. Это что – нервы? Не успеваете
за скоростями?
- Нет, почему? У всех
бывают плохие игры, даже у лучших хоккеистов мира. Если бы никто не делал
ошибки, все матчи заканчивались бы со счетом 0:0. Просто нужно эти ошибки
минимизировать, тогда все будет хорошо.
На одном матче не
зацикливался. Просто сделал выводы и пошел играть дальше. А в моменте с первым
голом «Анахайма» так получилось, что нас поймали на пересменке.