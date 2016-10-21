Иван Проворов: Если бы никто не делал ошибки, все матчи заканчивались бы со счетом 0:0

Интервью корреспонденту «Советского спорта» в Филадельфии Наталье Брагилевской дал молодой защитник Иван Проворов.

- В первых двух периодах вы получили больше игрового времени, чем все полевые хоккеисты «Филадельфии». С чем это связано?

- Я выхожу в большинстве и меньшинстве, поэтому так получилось. В первых двух периодах было много удалений.

- Вам тренеры сразу обещали такую нагрузку?

- Просто сказали: «Выходи, играй в свой хоккей, и все будет нормально».

- Вы хорошо провели предсезонку и первые матчи на старте сезона. Но потом стало труднее. Так, в прошлом матче схватили «-5» в игре с «Чикаго» (4:7). Да и теперь неудачно действовали, когда «Анахайм» забивал первый гол. Это что – нервы? Не успеваете за скоростями?

- Нет, почему? У всех бывают плохие игры, даже у лучших хоккеистов мира. Если бы никто не делал ошибки, все матчи заканчивались бы со счетом 0:0. Просто нужно эти ошибки минимизировать, тогда все будет хорошо.

На одном матче не зацикливался. Просто сделал выводы и пошел играть дальше. А в моменте с первым голом «Анахайма» так получилось, что нас поймали на пересменке.