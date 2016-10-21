Иван Проворов: Сезон длинный, поэтому грызть себя изнутри нельзя
Интервью корреспонденту «Советского спорта» в Филадельфии Наталье Брагилевской дал молодой защитник Иван Проворов.
- Сезон длинный, поэтому
грызть себя изнутри нельзя. Из каждого поражения нужно сделать правильные
выводы и двигаться дальше. Я стараюсь улучшать свою игру.
- Домашний стадион
«Филадельфии», оранжевое море болельщиков. Теперь еще вечер особенный, отмечают
50-летие клуба. Какие у вас были ощущения?
- Очень позитивные эмоции.
Мы ждали первую домашнюю игру, поэтому все ребята были заряжены.
- Еще тут вспоминали
бывшего хозяина клуба Эда Снайдера, который скончался в апреле этого года.
Знаете что-нибудь о нем?
- Да, знаю. Он очень много
сделал для «Филадельфии», внес большой вклад в развитие хоккея. Его очень
любили, потому что он отдавал всю душу городу и команде. Ребята в раздевалке об
этом говорили.