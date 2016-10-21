Иван Проворов: Сезон длинный, поэтому грызть себя изнутри нельзя

Интервью корреспонденту «Советского спорта» в Филадельфии Наталье Брагилевской дал молодой защитник Иван Проворов.

- Кажется, вы всегда спокойный как удав. Какой у вас характер? Как вы переживаете неудачи?

- Сезон длинный, поэтому грызть себя изнутри нельзя. Из каждого поражения нужно сделать правильные выводы и двигаться дальше. Я стараюсь улучшать свою игру.

- Домашний стадион «Филадельфии», оранжевое море болельщиков. Теперь еще вечер особенный, отмечают 50-летие клуба. Какие у вас были ощущения?

- Очень позитивные эмоции. Мы ждали первую домашнюю игру, поэтому все ребята были заряжены.

- Еще тут вспоминали бывшего хозяина клуба Эда Снайдера, который скончался в апреле этого года. Знаете что-нибудь о нем?

- Да, знаю. Он очень много сделал для «Филадельфии», внес большой вклад в развитие хоккея. Его очень любили, потому что он отдавал всю душу городу и команде. Ребята в раздевалке об этом говорили.