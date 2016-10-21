Элина Свитолина: Мне перед матчем с Кузнецовой угрожали

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что перед полуфинальным матчем московского Кубка Кремля с россиянкой Светланой Кузнецовой она получила сообщения с угрозами.

Свитолина в пятницу уступила Кузнецовой в полуфинале Кубка Кремля в трех партиях.

«Для меня эта неделя была очень тяжелая. Вчера я получила много непонятных сообщений и даже угроз — относительно того, что будет, если я выиграю», - заявила Свитолина на пресс-конференции.

Украинка предположила, что эти сообщения могли быть связаны с теми, кто занимается подпольными ставками, либо с политикой.

«Такие сообщения иногда приходят после матчей, но я на них не обращаю внимания. А вчера это было чересчур. Конечно, все связано с политикой, но я не думаю, что чем-то виновата. Я выхожу играть в теннис», - заметила теннисистка.

«Они написали, что знают, где я живу, в каком отеле. Это тяжело. Я старалась оградиться от этого, но случилось так, что я увидела эти сообщения», - призналась Свитолина.