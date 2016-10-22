Евгений Калешин: Слухи о смерти «Кубани» сильно преувеличины
Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин подвел итоги матча против «Зенита-2» (4:0) и прокомментировал финансовую ситуацию в краснодарском клубе.
- Очень рады, что одержали победу. Игра была открытой, соперник создал немало моментов, особенно в первом тайме, нам где-то повезло. Зенитовцы не смогли забить, мы нашли момент на стандарте и в контратаке. Во втором тайме больше играли по счету, отдали инициативу и смогли забить два мяча. Эта победа нам нужна в психологическом плане.
- Насколько команду беспокоят финансовые трудности клуба?
- В прессе много слухов и преувеличений. На самом деле все не так плохо, как говорят. Слухи о нашей смерти сильно преувеличены, - передает слова Калешина корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, «Кубань» разгромила «Зенит-2» со счетом 4:0. По дублю оформили Спартак Гогниев и Алексей Гай.
Матч
Голы
Гогниев 13 (0:1). Гай 45 (0:2). Гай 83 (0:3). Гогниев 90 (0:4).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Вяткин, Мустафин (Долгов, 75), Йованович, Зырянов (Проничев, 57), Бавин, Евсеев, Камышев (Саламатов, 46), Исаев (Зиньковский, 46), Ящук, Гасилин
Кубань: Фролов, Бугаев, Смирнов, Марков (Зотов, 61), Бендзь, Алейник (Лобкарёв, 79), Хубулов (Маляров, 67), Гай, Якуба, Гогниев, Ильин (Щадин, 89)
Предупреждения:
нет - Хубулов, 22; Маляров, 69; Бугаев, 73
Судья:
Антон Анопа (Россия)
Место и дата
22 октября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция