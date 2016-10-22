Евгений Калешин: Слухи о смерти «Кубани» сильно преувеличины

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин подвел итоги матча против «Зенита-2» (4:0) и прокомментировал финансовую ситуацию в краснодарском клубе.

- Очень рады, что одержали победу. Игра была открытой, соперник создал немало моментов, особенно в первом тайме, нам где-то повезло. Зенитовцы не смогли забить, мы нашли момент на стандарте и в контратаке. Во втором тайме больше играли по счету, отдали инициативу и смогли забить два мяча. Эта победа нам нужна в психологическом плане.

- Насколько команду беспокоят финансовые трудности клуба?

- В прессе много слухов и преувеличений. На самом деле все не так плохо, как говорят. Слухи о нашей смерти сильно преувеличены, - передает слова Калешина корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, «Кубань» разгромила «Зенит-2» со счетом 4:0. По дублю оформили Спартак Гогниев и Алексей Гай.