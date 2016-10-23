Россиянин Якушевский первенствовал в спринте на ЧЕ по велоспорту на треке
Россиянин Павел Якушевский выиграл золото чемпионата Европы
по велоспорту на треке, победив во Франции в индивидуальном спринте.
В финальном заезде Якушевский по итогам двух попыток оставил
позади себя Роя ван ден Берга из Голландии. Бронзу завоевал украинец Андрей
Винокуров.
Это третье золото сборной России на турнире. Ранее в гите
победила Дарья Шмелева, которая также первенствовала в командном спринте с
Анастасией Войновой.
Чемпионат Европы проходит под Парижем и завершится 23
октября.
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