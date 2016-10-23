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Россиянин Якушевский первенствовал в спринте на ЧЕ по велоспорту на треке

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Россиянин Павел Якушевский выиграл золото чемпионата Европы по велоспорту на треке, победив во Франции в индивидуальном спринте.

В финальном заезде Якушевский по итогам двух попыток оставил позади себя Роя ван ден Берга из Голландии. Бронзу завоевал украинец Андрей Винокуров.

Это третье золото сборной России на турнире. Ранее в гите победила Дарья Шмелева, которая также первенствовала в командном спринте с Анастасией Войновой.

Чемпионат Европы проходит под Парижем и завершится 23 октября.

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