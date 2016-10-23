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Леван Макашвили подписал контракт на бой с Расулом Мирзаевым

Источник:  FightnightsКомментарии

Чемпион CFFC, 34-й номер мирового рейтинга, экс-боец UFC Леван Макашвили подписал контракт на бой с Расулом Мирзаевым. Поединок состоится 16 ноября в рамках турнира Fight Nights Global 54 в Ростове-на-Дону.

Бойцу из США по прозвищу Шершень 27 лет. В профессиональном рекорде Макашвили значатся 12 поединков по ММА, из которых лишь два завершились для него поражением.

На рубеже 2015-2016 годов Леван провел три боя в UFC, выиграв по очкам у Марка Эддивы, уступив раздельным решением Гакрану Диасу и отбившись вничью с Дэймоном Джексоном.

Покинув октагон, Макашвили выиграл два боя кряду в американском промоушене CES MMA и сейчас готов к дебюту на Fight Nights Global. Для Левана бой с Черным Тигром Расулом Мирзаевым станет лишь вторым в карьере выступлением за пределами США.  

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