Петерис Скудра: Жердеву разбили лицо, а судьи сказали, что это несчастный случай

Дмитрий Квартальнов: Я не считаю, что мы попадали в пике, чтобы из него выходить

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов рассказал о планах команды на время паузы в чемпионате КХЛ, связанной с проведением финского этапа Еврохоккейтура.