Петерис Скудра: Жердеву разбили лицо, а судьи сказали, что это несчастный случай
После поражения от «Спартака» (0:3) главный тренер «Торпедо» пожаловался на усталость своей команды и судейство.
- Мы хорошо начали, создали два момента, но не забили. А потом у нас кончились силенки, не хватило, чтобы продавить спартаковскую оборону. Хочу сказать о судействе. Коле Жердеву на чистом льду клюшкой с двух рук разбили лицо, а у судей ноль реакции. Хотя стоит рядом. Потом хватило наглости подъехать к скамейке и сказать, что это несчастный случай.
Судьи играют очень большую роль.
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