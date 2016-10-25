Илья Maddyson примет участие в освещении The Boston Major

Студия RuHub поделилась списком комментаторов и аналитиков на предстоящие квалификации на The Boston Major. Специальным гостем студии станет стример Илья «Maddyson» Давыдов.

Илья Мэддисон — популярный в Рунете игровой обозреватель, а также обозреватель фильмов и рекламных роликов, блоггер, телеведущий, победитель неформальной (но имевшей достаточно авторитетное жюри и достаточную «раскрученность» в Рунете) премии «Герой Рунета-2009».



Напомним, что региональные квалификации пройдут с 27 по 31 октября. Прямые приглашения на турнир получили команды: Wings Gaming, Digital Chaos, Evil Geniuses, Newbee, EHOME, Execration, OG и MVP.Phoenix.

LAN-финал пройдет в городе Бостон в Wang Theatre, вместительностью до 3500 зрителей. Призовой фонд турнира составит 3 000 000 долларов.



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