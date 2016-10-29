Умар Кремлев: WBA на следующей неделе должна объявить соперника Федора Чудинова

Умар Кремлев, промоутер российского боксера Федора Чудинова, сообщил, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в начале следующей недели должна объявить соперника россиянина по бою за звание чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе.

«Мы ждем вторую резолюцию WBA по сопернику. 28 октября, конечно, он не выйдет на ринг. Сейчас мы ждем, кого WBA назначит. Нам без разницы. Но в этом году Федор на ринг выйдет – мы планируем либо в конце ноября, либо в начале декабря. Сейчас мы провели переговоры (с WBA), обещают до понедельника дать санкцию и озвучить соперника Федора», - приводит «Р-Спорт» слова Кремлева.

Чудинов в мае 2015 года победил немца Феликса Штурма в Германии и завоевал вакантный титул чемпиона WBA, а в феврале 2016-го немец также в Германии взял реванш, выиграв чемпионский пояс. В апреле стало известно, что допинг-проба А, взятая у немца после поединка, показала наличие запрещенного препарата станозолола. Согласно резолюции WBA, ассоциация приняла отказ Штурма от титула, а Чудинов стал претендентом на бой за вакантный пояс WBA Super.

Ранее Кремлев сообщал, что 28 октября Федор Чудинов должен был провести бой в Сочи. Однако этого не произошло из-за долгого разбирательства со Штурмом.