Леонид Слуцкий: Каждый день, прожитый с ЦСКА, очень сложен
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 12-го тура РФПЛ (1:3).
- Матч неиспользованных возможностей, - сказал Слуцкий. - Очень сожалеем, что не смогли реализовать те шансы, что у нас были.
- Учитывая все проблемы ЦСКА, нынешний этап вашей карьеры – самый сложный?
- Каждый день, прожитый с ЦСКА, очень сложен, в команде такого уровня не прощаются осечки.
- Вы считаете, игра была равной?
- Игра была со взаимными шансами. «Спартак» играл по счету.
- Первый гол вытекал из логики игры?
- Какой смысл сейчас об этом говорить?
- Сегодня на трибунах было 45 тысяч зрителей. Россия по-прежнему нефутбольная страна?
- Прекрасный стадион, хорошая футбольная атмосфера.
- Эпизод, когда мяч попал в руку Комбарова, сознательно не обсуждаете?
- А смысл сейчас об этом говорить?
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция