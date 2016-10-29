Леонид Слуцкий: Каждый день, прожитый с ЦСКА, очень сложен

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 12-го тура РФПЛ (1:3).

- Матч неиспользованных возможностей, - сказал Слуцкий. - Очень сожалеем, что не смогли реализовать те шансы, что у нас были.



- Учитывая все проблемы ЦСКА, нынешний этап вашей карьеры – самый сложный?

- Каждый день, прожитый с ЦСКА, очень сложен, в команде такого уровня не прощаются осечки.

- Вы считаете, игра была равной?

- Игра была со взаимными шансами. «Спартак» играл по счету.

- Первый гол вытекал из логики игры?

- Какой смысл сейчас об этом говорить?

- Сегодня на трибунах было 45 тысяч зрителей. Россия по-прежнему нефутбольная страна?

- Прекрасный стадион, хорошая футбольная атмосфера.

- Эпизод, когда мяч попал в руку Комбарова, сознательно не обсуждаете?

- А смысл сейчас об этом говорить?