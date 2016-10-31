Сергей Ольшанский: Слуцкому нужно больше доверять Страндбергу, Траоре уже «поиграл»

Перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» – ЦСКА корреспондент «Советского спорта» пообщался с экс-футболистом армейцев Сергеем Ольшанским.



– Что скажете об игре Карлоса Страндберга. Многие утверждают, что этот футболист очень похож на Ахмеда Мусу…

– Полностью с вами согласен. Раз взяли – нужно давать играть. Конечно, когда ты молод, не очень то и просто пробиться в основу, привыкнуть к партнерам. Почему Карлос сидит на скамейке? Ну, выпускает Слуцкий его на пару минут, но что за это время можно сделать? Думаю, ему нужно больше доверять. Траоре, скажем так, уже «поиграл», и ждать от него какой-то свежести не стоит.



– Многие обвиняют наставника ЦСКА в игре от обороны…

– Ну, это его тактика. Возможно, она бы приносила плоды, если бы в команде были такие взрывные игроки, как Муса или Думбия, а Траоре, повторюсь, очень медленный. Сейчас самое время дать шанс Страндбергу, он может внести что-то новое, «взрывное», – сказал Ольшанский.

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