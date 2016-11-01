Борис Игнатьев: Кокорин не дотягивал до уровня сборной, но его потенциальные возможности всем известны

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал возвращение в национальную команду страны нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

- «Всем понятно, что, с одной стороны, Кокорин не дотягивал до уровня сборной, игры во Франции (на ЧЕ-2016) тому подтверждение. Но его потенциальные возможности всем известны. Он попал под эту воспитательную направленность Черчесова, он выдержал. Тренер дал понять, что у сборников морально-этические принципы должны быть как внутри, так и вне команды, что избирательно подходить к этим вещам нельзя.

Убежден, что Кокорин все пересмотрел, Черчесов бы просто так его не взял. Думаю, ему пора быть в составе сборной. Скорее всего, мы увидим нового Кокорина. Тренерский штаб берет на себя некую ответственность, возвращая его в состав, - заявил Игнатьев.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ранее обнародовал список игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Катаром и Румынией. Александр Кокорин вызван в сборную впервые после завершения Евро-2016.



Матч с Катаром состоится 10 ноября в Дохе (19.00 мск), встреча с Румынией пройдет 15 ноября в Грозном (19.00 мск).

Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 7 ноября в Дохе.