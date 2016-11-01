В ФХР обдумывают целесообразность проведения Кубка мира

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что спортивная организация анализирует экономическую целесообразность организации Кубка мира 2020 года.



«Сейчас мы анализируем экономическую целесообразность проведения матчей турнира. Время еще есть. Тут многое будет еще зависеть от решения НХЛ: поедут ли игроки, выступающие в этой лиге, на Олимпиаду», – цитирует Ротенберга ТАСС.



Напомним, Кубок мира по хоккею является преемником Кубка Канады. Последний раз турнир прошел в 2016 году в Торонто, впервые после 12-летнего перерыва, где победителем стала сборная Канады.







