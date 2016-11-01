«Футбол России» вернется в эфир

Руководитель группы спорта канала «Россия 24» Владимир Стогниенко рассказал, что в эфир возвращается программа «Футбол России».

- «Россия 24» дала нам очень хорошее время – по понедельникам в 22:15, - сказал Стогниенко «Советскому спорту». - Графика уже готова, надеюсь, начнем через неделю 7 ноября. Понимаем, что соревноваться с «Матч ТВ» в плане обзора тура не можем – ограничены по картинке и по всему прочему, поэтому программа не обзорная, всякий раз будем поднимать какую-то проблемную тему: судейство, поля. В первой программе посмотрим на вратарей, которые проявили себя в этом сезоне, например, на Андрея Лунева.

Вести ее будем по очереди с Ильей Казаковым. Пока обкатываем, сделали интервью с несколькими гостями – Станиславом Черчесовым, Ильей Геркусом, Денисом Глушаковым. Смотрите нас, надеюсь, будет интересно! - сказал Стогниенко.

Полностью интервью со Стогниенко – скоро на сайте «Советского спорта»