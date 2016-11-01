«Футбол России» вернется в эфир
Руководитель группы спорта канала «Россия 24» Владимир Стогниенко
рассказал, что в эфир возвращается программа «Футбол России».
- «Россия 24» дала нам очень хорошее время – по понедельникам в
22:15, - сказал Стогниенко «Советскому спорту». - Графика уже готова, надеюсь,
начнем через неделю 7 ноября. Понимаем, что соревноваться с «Матч ТВ» в плане
обзора тура не можем – ограничены по картинке и по всему прочему, поэтому
программа не обзорная, всякий раз будем поднимать какую-то проблемную тему:
судейство, поля. В первой программе посмотрим на вратарей, которые проявили
себя в этом сезоне, например, на Андрея Лунева.
Вести ее будем по очереди с Ильей Казаковым. Пока обкатываем,
сделали интервью с несколькими гостями – Станиславом Черчесовым, Ильей
Геркусом, Денисом Глушаковым. Смотрите нас, надеюсь, будет интересно! - сказал Стогниенко.
Полностью интервью со Стогниенко – скоро на сайте «Советского спорта»