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Эмили Лима возглавила женскую сборную Бразилии по футболу

Источник:  Goal.comКомментарии

Женскую сборную Бразилии по футболу впервые в истории возглавила женщина – Эмили Лима, сообщает бразильское подразделение Goal.com

Лима на этом посту сменила Освальдо Альвареса.

Ранее Эмили работала в футбольном клубе «Сан Жозе» из города Порту-Алегри.

Сборная Бразилии под руководством нового тренера проведет свой первый матч с командой Коста-Рики 7 декабря. 

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