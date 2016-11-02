Эмили Лима возглавила женскую сборную Бразилии по футболу
Женскую сборную
Бразилии по футболу впервые в истории возглавила женщина – Эмили Лима, сообщает бразильское подразделение Goal.com
Лима на этом посту
сменила Освальдо Альвареса.
Ранее Эмили работала в футбольном клубе «Сан Жозе» из города Порту-Алегри.
Emily Lima será primeira mulher a treinar Seleção Brasileira feminina https://t.co/47QCHMLY5J pic.twitter.com/6SKVRWBvvl— Goal Brasil (@GoalBR) 1 ноября 2016 г.
Сборная Бразилии под
руководством нового тренера проведет свой первый матч с командой Коста-Рики 7
декабря.
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