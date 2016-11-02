День в истории. Евгению Бушманову - 45!

Сегодня исполняется 45 лет главному тренеру «Спартака-2», бывшему защитнику сборной России по футболу Евгению Бушманову.

Воспитанник ярославского «Шинника» в 1991 году успел сыграть один матч за олимпийскую сборную СССР. А в составе юниорской сборной Советского Союза (U-18) Бушманов стал чемпионом Европы (1990).



Играя на позиции центрального защитника, Евгений Бушманов защищал цвета «Шинника», московского «Спартака», ЦСКА, «Торпедо» и самарских «Крыльев Советов». В составе красно-белых он стал трехкратным чемпионом России (1998 - 2000).

В матче Лиги чемпионов 4 ноября 1992 года поразил ворота «Барселоны».





В 1996 - 2000 Бушманов сыграл 7 матчей за сборную России.

После завершения карьеры игрока перешел на тренерскую работу. Поработав с подмосковными «Химками», в 2013 году Евгений принял «Спартак-2», который вывел из второго дивизиона в первенство ФНЛ.









