Нигерийский форвард Гудвин Обайе согласился перейти в «Спартак», отказав ЦСКА

Состав московского «Спартака» может пополнить 19-летний нигерийский форвард Гудвин Обайе, ныне выступающий за клуб «Викки Туристс».

По информации портала Owngoalnigeria.com, футболист должен прибыть в Россию на следующей неделе.

- Надеюсь, что уже на следующей неделе буду в России. В данный момент ожидаю визу. Хотел бы прояснить, что я еду именно в «Спартак», а не в ЦСКА.

Небольшие проволочки задержали мою поездку, но теперь все должно быть в порядке. Мой агент напряженно работает над переходом, - заявил Обайе.

Стоимость игрока, согласно порталу Transfermarkt.de, составляет 25 тысяч евро.

Отметим, что Гудвин уже привлекался в национальную команду Нигерии, но пока не выходил на поле в ее составе.





