Шайба Любимова помогли «Филадельфии» обыграть «Детройт»

Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Детройт».

Встреча, прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс Фарго-центра», завершилась в овертайме со счетом 4:3. У победителей по шайбе забросили Крис Вандевельде, Роман Любимов, Марк Штрайт и Якуб Ворачек. У гостей отличились Дилан Ларкин, Андреас Атанасью и Хенрик Зеттерберг.

Российский нападающий «Филадельфии» Роман Любимов провел на льду более 11 минут, нанес один бросок, который оказался голевым, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл более 17 минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду более 20 минут, нанес один бросок, четыре раза заблокировал броски соперника окончив матч с показателем полезности «минус один».

Таким образом, «Филадельфия» набрала 11 очков, а у «Детройта» их стало 13.