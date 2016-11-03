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Шайба Любимова помогли «Филадельфии» обыграть «Детройт»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Детройт».

Встреча, прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс Фарго-центра», завершилась в овертайме со счетом 4:3. У победителей по шайбе забросили Крис Вандевельде, Роман Любимов, Марк Штрайт и Якуб Ворачек. У гостей отличились Дилан Ларкин, Андреас Атанасью и Хенрик Зеттерберг.

Российский нападающий «Филадельфии» Роман Любимов провел на льду более 11 минут, нанес один бросок, который оказался голевым, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл более 17 минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду более 20 минут, нанес один бросок, четыре раза заблокировал броски соперника окончив матч с показателем полезности «минус один».

Таким образом, «Филадельфия» набрала 11 очков, а у «Детройта» их стало 13.

Матч

Филадельфия - Детройт - 4:3 О.Т. (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

Голы:

Ларкин (Грин, Нюквист), 13:15 (0:1). Атанасиу (Эрикссон, Шихэн), 13:31 (0:2). Вандевельде (Штрайт, Шенн), 33:39 (1:2). Любимов (Макдональд, Рид), 43:51 (2:2). Зеттерберг (Абделькадер, Татар), 48:18 (2:3). Штрайт (Симмондс, Шенн), 58:56 (3:3). Ворачек (Жиру), 61:41 (4:3).

Место и дата

03 ноября 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

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