Шайба Любимова помогли «Филадельфии» обыграть «Детройт»
Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Детройт».
Встреча, прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс
Фарго-центра», завершилась в овертайме со счетом 4:3. У победителей по шайбе
забросили Крис Вандевельде, Роман Любимов, Марк Штрайт и Якуб Ворачек. У гостей
отличились Дилан Ларкин, Андреас Атанасью и Хенрик Зеттерберг.
Российский нападающий «Филадельфии» Роман Любимов провел на
льду более 11 минут, нанес один бросок, который оказался голевым, окончив матч
с показателем полезности «плюс один».
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл
более 17 минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, окончив
матч с показателем полезности «минус один».
Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на
льду более 20 минут, нанес один бросок, четыре раза заблокировал броски
соперника окончив матч с показателем полезности «минус один».
Таким образом, «Филадельфия» набрала 11 очков, а у «Детройта» их стало 13.
Матч
Филадельфия - Детройт - 4:3 О.Т. (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)
Голы:
Ларкин (Грин, Нюквист), 13:15 (0:1). Атанасиу (Эрикссон, Шихэн), 13:31 (0:2). Вандевельде (Штрайт, Шенн), 33:39 (1:2). Любимов (Макдональд, Рид), 43:51 (2:2). Зеттерберг (Абделькадер, Татар), 48:18 (2:3). Штрайт (Симмондс, Шенн), 58:56 (3:3). Ворачек (Жиру), 61:41 (4:3).
Место и дата
03 ноября 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция