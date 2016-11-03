Гол Радулова помог «Монреалю» одолеть «Ванкувер»

Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Ванкувер».

Встреча, прошедшая в Монреале на льду арены «Белл-центра», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Натан Болье, Торри Митчелл и Александр Радулов, поразивший пустые ворота.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду более 13 минут, нанес три броска, один из которых оказался голевым, применил два силовых приема, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский защитник хозяев Андрей Марков отыграл почти 20 минут, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду 22 минуты, применил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Таким образом, «Монреаль» набрал 19 очков и укрепил лидерство в сводной таблице НХЛ, а у «Ванкувера» осталось девять очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Монреаль» 5 ноября в 02:00 (мск) в гостях сыграет с «Коламбусом», а «Ванкувер» 4 ноября в 02:30 (мск) на выезде сразится с «Оттавой».