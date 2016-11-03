Гол Радулова помог «Монреалю» одолеть «Ванкувер»
Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Ванкувер».
Встреча, прошедшая в Монреале на льду арены «Белл-центра»,
завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили
Натан Болье, Торри Митчелл и Александр Радулов, поразивший пустые ворота.
Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на
льду более 13 минут, нанес три броска, один из которых оказался голевым,
применил два силовых приема, окончив матч с показателем полезности «плюс два».
Российский защитник хозяев Андрей Марков отыграл почти 20
минут, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду
22 минуты, применил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника,
окончив матч с показателем полезности «плюс один».
Таким образом, «Монреаль» набрал 19 очков и укрепил лидерство
в сводной таблице НХЛ, а у «Ванкувера» осталось девять очков.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Монреаль» 5 ноября в 02:00 (мск) в гостях сыграет с «Коламбусом», а «Ванкувер» 4 ноября в 02:30 (мск) на выезде сразится с «Оттавой».