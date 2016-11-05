Шведский фигурист Майоров завершил произвольную программу, несмотря на кровотечение (фото, видео)
Источник: Reuters
Шведский фигурист Александр
Майоров представил произвольную программу на Гран-при России в Москве. Он
завершил выступление, несмотря на кровотечение.
Вскоре после начала проката у Майорова пошла носом кровь,
однако судьи приняли решение не останавливать выступление спортсмена. На данный
момент он с результатом 192,14 занимает последнее место.
Отметим, что Александр Майоров родился в Ленинграде, но еще в раннем детстве эмигрировал с семьей в Швецию.
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