Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь0 : 1Спартак
Хоккей  Швеция2 : 3Россия
Футбол  Динамо2 : 2Енисей
Футбол  Уфа2 : 3Рубин
Футбол  Крылья Советов2 : 2Урал
Футбол  Локомотив2 : 0Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шведский фигурист Майоров завершил произвольную программу, несмотря на кровотечение (фото, видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Шведский фигурист Майоров завершил произвольную программу, несмотря на кровотечение (фото, видео)
Источник: Reuters

Шведский фигурист Александр Майоров представил произвольную программу на Гран-при России в Москве. Он завершил выступление, несмотря на кровотечение.

Вскоре после начала проката у Майорова пошла носом кровь, однако судьи приняли решение не останавливать выступление спортсмена. На данный момент он с результатом 192,14 занимает последнее место.

Отметим, что Александр Майоров родился в Ленинграде, но еще в раннем детстве эмигрировал с семьей в Швецию. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Испанец Фернандес победил на Гран-при по фигурному катанию в Москве, Коляда – четвертыйИспанец Фернандес победил на Гран-при по фигурному катанию в Москве, Коляда – четвертыйНа этапе Гран-при по фигурному катанию завершилась произвольная программа в одиночном катании у мужчин. Итоговую победу одержал испанец Хавьер Фернандес.Боброва и Соловьев выиграли российский этап Гран-при в танцах на льдуБоброва и Соловьев выиграли российский этап Гран-при в танцах на льдуРоссияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали победителями «Кубка Ростелеком»-2016 в танцах на льду.Приподнятое настроение. Чем запомнился первый день московского «Гран-при»Приподнятое настроение. Чем запомнился первый день московского «Гран-при»Боброва/Соловьев и Коляда бьют личные рекорды, Погорилая опять «топит лед» и другие события в обзоре первого дня московского «Гран-при».Елена Радионова: К каждому сезону стараюсь делать разные программы, чтобы не быть в одном образеРоссийская фигуристка Елена Радионова после короткой программы на этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве заявила, что в межсезонье поменяла свой стиль.Александр Жулин: Боброва и Соловьев стали матерыми бойцами, с ними можно решать любые задачиТренер танцевальной пары Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев Александр Жулин после короткой программы на этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве рассказал о том, как изменились его ученики.Алексей Урманов: Юля справилась, мы довольныТренер олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Алексей Урманов оценил выступление фигуристки в короткой программе на этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве.Погорилая лидирует после короткой программы на Гран-при в Москве, Радионова – вторая, Липницкая – третьяНа этапе Гран-при по фигурному катанию в одиночном катании у женщин спортсменки показали короткую программу. Три первых места занимают российские спортсменки Анна Погорилая, Елена Радионова и Юлия Липницкая.Забияко и Энберт лидируют после короткой программы на Гран-при в МосквеНа этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве (Россия) завершилась короткая программа в парном катании. Лидирует российская пара Наталья Забияко/Александр Энберт.Стефан Ламбьель: В тренерской работе стараюсь быть по-швейцарски точнымСтефан Ламбьель: В тренерской работе стараюсь быть по-швейцарски точнымДвукратный чемпион мира в мужском одиночном катании рассказал «Советскому спорту» о деятельности на новом поприще — в качестве тренера.Японец Уно лидирует после короткой программы на Гран-при в Москве, Коляда – третийНа этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве (Россия) короткую программу в одиночном катании показали мужчины. Лидирует представитель Японии Шома Уно.Ladies first. Кто выиграет в Москве – Погорилая, Липницкая или Радионова?Ladies first. Кто выиграет в Москве – Погорилая, Липницкая или Радионова?В пятницу на московской арене «Мегаспорт» стартует российский этап «Гран-при» по фигурному катанию. Представляем четыре главные интриги.Финальный этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2017/2018 пройдет в ЯпонииФинальный этап серии Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне пройдет в японском городе НагояАлексей Мишин: Насчет формы Липницкой ничего сказать не могу, она готовится выступить в МосквеЗаслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился ожиданиями от российского этапа серии Гран-при по фигурному катанию.Медведева осталась недовольна прокатом произвольной программыРоссийская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свою победу на турнире турнире «Скейт Канада».Степанова и Букин стали пятыми в танцах на льду на «Скейт Канада»Российский танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин занял пятое место на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию «Скейт Канада».Чан выиграл «Скейт Канада», Александр Петров - седьмойРоссийский фигурист Александр Петров занял седьмое место на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию «Скейт Канада» в мужском одиночном разряде.Сегодня в Миссиссаге стартует второй этап «Гран-при» Skate CanadaВ пятницу в Миссиссаге начнется второй этап «Гран-при» Skate Canada.Базарова и Депутат снялись со Skate CanadaРоссийская пара Вера Базарова – Андрей Депутат не выступят на втором этапе серии «Гран-при» Skate Canada по медицинским показаниям партнера.Сергей Воронов: Доволен своим выступлением на Гран-при «Скейт Америка»Российский фигурист Сергей Воронов прокомментировал свое выступление на этапе Гран-при «Скейт Америка», где он занял четвертое место.Максим Ковтун: На Гран-при «Скейт Америка» катался в свое удовольствиеРоссийский фигурист Максим Ковтун прокомментировал свое выступление на этапе Гран-при «Скейт Америка», где он занял 7-е место.

Cпецпредложение