Шведский фигурист Майоров завершил произвольную программу, несмотря на кровотечение (фото, видео)

Шведский фигурист Александр Майоров представил произвольную программу на Гран-при России в Москве. Он завершил выступление, несмотря на кровотечение.

Вскоре после начала проката у Майорова пошла носом кровь, однако судьи приняли решение не останавливать выступление спортсмена. На данный момент он с результатом 192,14 занимает последнее место.

Отметим, что Александр Майоров родился в Ленинграде, но еще в раннем детстве эмигрировал с семьей в Швецию.