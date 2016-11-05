Андрей Червиченко: «Спартак» выглядит все более структурированным
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал для «Советского спорта» гостевую победу красно-белых над «Томью» (1:0) в 13-м туре чемпионата России.
- На мой взгляд футбол получился неплохой - по крайней мере, в исполнении «Спартака», - сказал Червиченко. - Команда выглядит все более структурированной. В первом тайме складывалось впечатление, что у красно-белых на одного игрока больше. «Томь» же, казалось, ставит своей задачей просто перейти середину поля, там отбросить мяч и все. Эти жалкие потуги приводили к тому, что около одного игрока «Томи» всякий раз оказывались один-два футболиста «Спартака».
- Спортивный
директор «Томи» Игорь Кудряшов после матча посетовал на то, что у клуба нет
финансирования с мая...
- Игроки, выходящие на поле исключительно ради любви к футболу, - это любители. Игра «Томи», на мой взгляд, - нечто среднее между любительским футболом и профессиональным. В игре со «Спартаком» команда всего два раза ударила по воротам: один раз со штрафного, и еще в одном случае был рикошет. Так что не понятно, зачем они вообще выходили на поле.
Команда Массимо Карреры с 31 очком продолжает возглавлять таблицу первенства. В воскресенье столичный клуб может догнать «Зенит», если на выезде обыграет «Терек».
Матч
Голы
Фернандо 42 (0:1).
Состав
Томь: Коченков, Тишкин, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Дьяков, Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Комбаров, Дроппа (Попов, 70), Погребняк
Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 70), Зобнин, Глушаков, Попов (Ромуло, 84), Фернандо, Зе Луиш (Тимофеев, 90)
Предупреждения:
Баляйкин, 50; Дроппа, 63 - Попов, 83
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 ноября 11:00, Труд, Текстовая трансляция