Андрей Червиченко: «Спартак» выглядит все более структурированным

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал для «Советского спорта» гостевую победу красно-белых над «Томью» (1:0) в 13-м туре чемпионата России.

- На мой взгляд футбол получился неплохой - по крайней мере, в исполнении «Спартака», - сказал Червиченко. - Команда выглядит все более структурированной. В первом тайме складывалось впечатление, что у красно-белых на одного игрока больше. «Томь» же, казалось, ставит своей задачей просто перейти середину поля, там отбросить мяч и все. Эти жалкие потуги приводили к тому, что около одного игрока «Томи» всякий раз оказывались один-два футболиста «Спартака».

- Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов после матча посетовал на то, что у клуба нет финансирования с мая...

- Игроки, выходящие на поле исключительно ради любви к футболу, - это любители. Игра «Томи», на мой взгляд, - нечто среднее между любительским футболом и профессиональным. В игре со «Спартаком» команда всего два раза ударила по воротам: один раз со штрафного, и еще в одном случае был рикошет. Так что не понятно, зачем они вообще выходили на поле.



Команда Массимо Карреры с 31 очком продолжает возглавлять таблицу первенства. В воскресенье столичный клуб может догнать «Зенит», если на выезде обыграет «Терек».