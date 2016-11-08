Умар Кремлев: Дмитрий Чудинов в случае победы над Мюрреем сразится за пояс WBO

Промоутер Умар Кремлев сообщил, что его подопечный – российский боксер Дмитрий Чудинов в случае победы над британцем Мартином Мюрреем станет обязательным претендентом на бой с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе мексиканцем Хильберто Рамиресом.

«Я думаю, что Дмитрий должен спокойно пройти Мюррея. Есть такая уверенность. Сейчас он хорошо себя чувствует в весе до 76 кг, ранее 72 кг был не его вес. Этот бой будет за титул WBO Inter-Continental. В случае победы над Мюрреем, Дмитрий будет драться с Рамиресом, то есть станет обязательным претендентом», - приводит «Р-Спорт» слова Кремлева.

Бой между Чудиновым и Мюррем состоится 12 ноября в Монако.

Бывший временный чемпион WBA в среднем весе Дмитрий Чудинов на профессиональном ринге одержал 19 побед при двух ничьих и единственном поражении, которое он потерпел в феврале 2015 года от британца Криса Юбенка-младшего, в результате чего россиянин потерял чемпионский пояс. Мюррей, который также ранее был временным чемпионом WBA, имеет в своем активе 33 победы (16 нокаутом) при четырех поражениях и ничьей.