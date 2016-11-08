Умар Кремлев: Дмитрий Чудинов в случае победы над Мюрреем сразится за пояс WBO
Промоутер Умар Кремлев сообщил, что его подопечный – российский боксер
Дмитрий Чудинов в случае победы над британцем Мартином Мюрреем станет
обязательным претендентом на бой с чемпионом мира по версии WBO во втором
среднем весе мексиканцем Хильберто Рамиресом.
«Я думаю, что Дмитрий должен спокойно пройти Мюррея. Есть такая
уверенность. Сейчас он хорошо себя чувствует в весе до 76 кг, ранее 72 кг был
не его вес. Этот бой будет за титул WBO Inter-Continental. В случае победы над
Мюрреем, Дмитрий будет драться с Рамиресом, то есть станет обязательным
претендентом», - приводит «Р-Спорт» слова Кремлева.
Бой между Чудиновым и Мюррем состоится 12 ноября в Монако.
Бывший временный чемпион WBA в среднем весе
Дмитрий Чудинов на профессиональном ринге одержал 19 побед при двух ничьих и
единственном поражении, которое он потерпел в феврале 2015 года от британца
Криса Юбенка-младшего, в результате чего россиянин потерял чемпионский пояс.
Мюррей, который также ранее был временным чемпионом WBA, имеет в своем активе
33 победы (16 нокаутом) при четырех поражениях и ничьей.