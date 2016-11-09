Евгений Бушманов: Мы рисковали, оставляя зоны сзади

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов после поражения от «Кубани» (2:5) в матче 21 тура ФНЛ рассказал о характере команды.



- Зрелищный и открытый футбол получился. Он нравится болельщикам. У нас произошло пять изменений в составе по сравнению с прошлой игрой. С этим связано, что мы провели не лучший первый тайм. Играли мы неплохо, но не хватало понимания в обороне. Создали не мало моментов, точно не меньше, чем «Кубань», но не реализовали их. Ребята во втором тайме проявили характер, пытались исправить ситуацию. Забили два мяча, были еще моменты. Но мы рисковали, оставляя зоны сзади, и соперник наказал нас в концовке. Я доволен своей командой, и счастлив, что у них есть характер. Они показали качественный футбол.



- Было известно, что не сыграет Бендзь, главный защитник «Кубани». Вы не использовал это.

- Мы забили из этих зоны, воспользовались ими. Посмотрите сами.

- Какой момент стал ключевым моментом

- Ключевой момент - четвертый гол в наши ворота.



- В эпизоде с пенальти ваши игроки получили еще четыре желтые карточки. Как так вышло?

- Если вы посмотрите внимательно тот момент, то вопрос отпадет. Разве перед этим не было опасной игры на Леонтьеве? Я не говорю ничего о судействе. Как судил, так и судил. Это проблемы судьи.



- Как изменилась игра по аналогии с первым матчем?

- Философия игры совсем другая: раньше у «Кубани» был силовой футбол, а сейчас - комбинационный. Мне такой футбол импонирует, и он нравится болельщикам.



- Как оцените игру Обухова?

- Мне Вова понравился в первом тайме, он создавал остроты. Да и первые два мяча - плод его работы. Его действия привели к первым двум мячам. Он стремился хорошо сыграть против бывшей команды. Я к нему хорошо отношусь, и рад за него.