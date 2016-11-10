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Агент Азмуна: Официального предложения от «Ливерпуля» пока не было

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Агент Сердара Азмуна Мехди Хагитали рассказал, что пока официальных предложений по футболисту «Ростова» от «Ливерпуля» не поступало.

- Я видел эту информацию об интересе «Ливерпуля», но в «Ростов» никаких запросов не поступало. Это новость от Guardian, а они частенько любят писать подобные вещи. Если «Ливерпуль» сделает официальное предложение по Сердару, мы с «Ростовом» будем вместе решать, поскольку у Азмуна действующий контракт с «Ростовом». Не знаю, что тогда будет (смеется)…

- Как считаете, Азмун может уйти зимой или точно доиграет сезон в РФПЛ?

- Здесь я ничего не смогу сказать наверняка. Будем ждать, как сложится ситуация, сейчас фокусируемся на «Ростове», на том, сколько забивает Азмун за эту команду, на болельщиках. Серьезно, у Сердара много фанатов в Ростове-на-Дону… Будем следить за предложениями и ждать, - цитирует Хагитали «Спорт день за днем». 

В этом сезоне Азмун  провел 11 матчей в РФПЛ и забил один гол. Контракт футболиста с «Ростовом» истекает летом 2018 года. 

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