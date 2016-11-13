Сборная Албании дома проиграла израильтянам

Футболисты сборной Албании в домашнем матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года проиграли команде Израиля.

Встреча, прошедшая в субботу в Эльбасане, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В их составе по голу забили Эран Захави, Элиран Атар и Дан Эйнбиндер. При этом албанцы доигрывали матч вдевятером – в первом тайме с поля был удален Берат Джимсити, а во втором – Этрит Бериша.

Таким образом, сборная Израиля набрала девять очков и вышла на третье место в группе. У албанцев осталось шесть очков.

В следующих матчах отборочного цикла к чемпионату мира-2018 албанцы 24 марта 2017 года в гостях сыграют с итальянцами, а израильтяне в этот день на выезде встретятся с испанцами.