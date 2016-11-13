Сборная Албании дома проиграла израильтянам
Футболисты сборной Албании в домашнем матче отборочного цикла чемпионата
мира 2018 года проиграли команде Израиля.
Встреча, прошедшая в субботу в Эльбасане, завершилась со счетом 3:0 в
пользу гостей. В их составе по голу забили Эран Захави, Элиран Атар и Дан
Эйнбиндер. При этом албанцы доигрывали матч вдевятером – в первом тайме с поля
был удален Берат Джимсити, а во втором – Этрит Бериша.
Таким образом, сборная Израиля набрала девять очков и вышла на третье
место в группе. У албанцев осталось шесть очков.
В следующих матчах отборочного цикла к чемпионату мира-2018 албанцы 24 марта 2017 года в гостях сыграют с итальянцами, а израильтяне в этот день на выезде встретятся с испанцами.
Матч
Голы
Захави 18 (0:1 - пен.). Айнбиндер 66 (0:2). Атар 84 (0:3).
Состав
Албания: Бериша, Джимсити, Хюсай, Аголли, Маврай, Джака, Кукели, Роши, Мемушай, Балай, Ллуллаку
Израиль: Гореш, Даса, Гершон, Тиби, Цедек, Коэн, Натхо, Айнбиндер, Сахар, Бен Хаим II, Захави
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
12 ноября 22:45, Эльбасан Арена, Онлайн-трансляция