Александр Зинченко: Мы с Гвардиолой договорились, что через сезон я вернусь в «Манчестер Сити»

Полузащитник ПСВ Александр Зинченко сказал, что в следующем сезоне он намерен вернуться в «Манчестер Сити». Напомним, что он играет за голландский клуб на правах аренды.

«Была цель только остаться в «Ман Сити». Узнал, что отдают в аренду, только после китайского турне. Пеп вызвал к себе. До этого тоже говорили, но все это были по игре. Про Чемпионат Европы не расспрашивал, но как-то на тренировке кто-то сделал длинную передачу, а он говорит: «Зина, украинский стиль, видишь!».

После турне он меня вызвал и спросил: «Что ты хочешь?», я ответил: «Остаться здесь», ведь это бесценный опыт. Он сказал, что для меня будет лучше уйти в такую команду, как ПСВ. Ведь это коллектив, который играет в Лиге чемпионов. Он сказал: «Ты можешь остаться здесь, но я думаю, ты больше пяти-семи игр за сезон не сыграешь, ведь в команде большая конкуренция».

Конечно, поначалу не обрадовался, ведь цели были самые высокие. Но я считаю, это шаг вперед, поскольку ПСВ - это команда с историей, это топ-команда, я считаю. Но «Сити» - это «Сити». 17 полей на базе. О чем можно говорить? Мы с Гвардиолой договорились, что через сезон я вернусь в команду. Естественно, сейчас все зависит от меня», - цитирует Зинченко сайт украинских телеканалов «Футбол 1/2».

В текущем сезоне украинец провел четыре матча за ПСВ в чемпионате Голландии , но результативными действиями не отметился.