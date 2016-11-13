Евгений Плющенко: Со здоровьем все в порядке, возобновляю сложные элементы

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о состоянии своего здоровья и тренировочном процессе.

- Сейчас со здоровьем все в порядке, со спиной все хорошо. Потихоньку возобновляю сложные элементы.

Дети у меня не занимаются фигурным катанием. Старший играет в гольф, средний – в футбол, второй средний занимается джиу-джитсу и мотокроссом.

А младший Александр катается, но на хоккейных коньках. Я бы не хотел отдавать его на фигурное катание. Вижу для него два вида спорта – хоккей и футбол. И я приложу все усилия, чтобы он стал хорошим спортсменом, - цитирует Плющенко EER.

Напомним, Евгений Плющенко пропустил соревновательный сезон-2015/16 и не планирует участвовать в официальных стартах текущего сезона.

