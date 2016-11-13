Лидия Иванова: Врагу не пожелаешь того, как жил Валентин. Это постоянные звонки…

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова, которая также является матерью арбитра Валентина Иванова, рассказала об уходе своего сына с поста руководителя департамента судейства РФС. Она сказала, что Валентину было очень тяжело работать на этой должности.

«Сын вообще просил меня ничего о футболе не говорить. Отметил только, что он сам ушел, а не его ушли. Точка! Понимаете, врагу не пожелаешь того, как он жил. Эти постоянные звонки… Звонит один тренер: «Валентин, ты видел, как судили матч?» Потом тут же звонит второй — и та же песня. Можно с ума сойти. Он был комком нервов», - цитирует Иванову Life.ru.

Напомним, Иванов ушел в отставку со своего поста после матча «Зенит» – «Спартак» (4:2), после которого случился судейский скандал. На этой должности его заменил Андрей Будогосский.