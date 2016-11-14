На матче Россия – Румыния в Грозном будет работать диктор из Москвы

Как стало известно корреспонденту «Советского спорта», на товарищеском матче Россия - Румыния в Грозном будет работать Виктор Степанов.

Степанов - в недавнем прошлом был штатным диктором московского стадиона «Локомотив». Он, в частности, работал на недавнем товарищеском матче Россия - Гана. Степанов приглашен специально для работы на матч России в Грозный.

Напомним, встреча состоится 15 ноября в 19.00 (мск) на «Ахмат Арене». Игру покажет Первый канал.