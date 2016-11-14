Дан Петреску: Поражение России от Катара – вполне нормальный результат

Бывший главный тренер «Динамо» и «Кубани», а ныне наставник «Аль-Насра» из ОАЭ Дан Петреску поделился мнением о поражении сборной России от Катара (1:2) в недавнем контрольном матче.

Напомним, у румынского специалиста есть опыт работы в Катаре: с июня по декабрь 2014 года он возглавлял местный клуб «Аль-Араби».

- Могу смело заявить: футбол там на очень высоком уровне, - отметил Петреску. - В местной лиге много звезд из Бразилии, из Европы, из Африки. Получить местный паспорт - это для них вообще мечта. И сборная благодаря такой подпитке тоже сильная. Вообще-то пару лет она выиграла Кубок Персидского залива.

- На российского болельщика этот факт вряд ли произведет впечатление.

- И тем не менее. Не надо недооценивать Катар. Поражение России там сенсацией назвать не готов. Вполне нормальный результат. У Черчесова много травмированных. Новому тренеру нужно время.

Во вторник сборная России проведет еще один контрольный матч - в Грозном против Румынии.