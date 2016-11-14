Константин Выборнов: Грозный – правильный выбор для проведения матча Россия – Румыния
Комментатор Первого
канала Константин Выборнов прокомментировал выбор Грозного местом проведения
товарищеского матча Россия – Румыния.
«Во-первых, во вторник в Грозном обещают восемь градусов тепла. Во-вторых, на матче ожидается много болельщиков. В итоге получаем: климат, аудитория, которая любит футбол, хороший стадион и хороший газон – все эти факторы говорят за то, что Грозный – правильный выбор для проведения матча», – сказал Выборнов в интервью «Советскому спорту».
Напомним, матч Россия – Румыния пройдет 15 ноября на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало – 19:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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