В швейцарской лиге установлен рекорд по числу буллитов

Команды второй швейцарской лиги «Ажуа» и «Ла-Шо-де-Фон» выдали самую продолжительную в мужском профессиональном хоккее серию послематчевых буллитов.

Как сообщается на официальном сайте IIHF, основное время воскресной встречи этих команд завершилось со счетом 2:2. Овертайм также не выявил победителя. Последовавшая за ним серия буллитов растянулась на 23 раунда до 46 бросков.

Авторами прежнего высшего достижения были команды «Мюнхен» и «Штраубинг Тайгерс» из первой германской лиги. В 2010 году им для выявления сильнейшего потребовалось 42 броска.