Сроки сдачи стадиона в Петербурге снова могут быть изменены

Правительство Санкт-Петербурга расторгло с Главгосэкспертизой России контракт, связанный со строительством стадиона на Крестовском острове.

Согласно контракту Главгосэкспертиза России должна была провести экспертизу проекта строительства стадиона и выпустить заключение по итогам рассмотрения измененного проекта стадиона. Новую экспертизу пришлось проводить после того, как проект арены был в очередной раз скорректирован.

Руководитель пресс-службы Главгосэкспертизы России Анна Ковалева подтвердила «Советскому спорту» факт расторжения контракта с правительством Санкт-Петербурга:

- Это техническое расторжение, которое было проведено по инициативе заявителя. Необходимость в нем возникла из-за того, что требуется согласовать проект стадиона в других органах, чего заявители не успели сделать в установленные законодательством сроки.

Напомним, что без заключения Главгосэкспертизы стадион не может быть достроен и принят в эксплуатацию. Таким образом, расторжение контракта правительства города и Главгосэкспертизы может привести к тому, что сроки сдачи стадиона на Крестовском острове в очередной раз будут перенесены.

Строительные работы на будущем стадионе в Санкт-Петербурге начались в 2007-м году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планировалось ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском должен принять матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.