Анатолий Карпов: Психологическое преимущество на стороне Карякина
12-й чемпион мира подвел итог отрезка из трех партий матча за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.
- Почему соперники так осторожничали в первых двух
партиях? Матч ведь короткий, надо белым цветом стараться выигрывать.
- Потому и осторожничают, что матч скоротечный, каждая ошибка дорого обойдется, - говорит Анатолий Евгеньевич.
- Как вам редкий Дебют Тромповского, который Карлсен
избрал для первой партии?
- Встречается не часто, но все же этот дебют игровой. Меня удивляет другое: почему Сергей в своей белой партии играл так осторожно. Решил, видимо, сыграть понадежней.
- После вчерашней изнурительной партии Сергей вряд
ли будет сегодня играть на выигрыш белыми.
- Оба были в одинаковых условиях, сыграли по 78 ходов. Оба потратили много сил. К тому же сейчас Карлсен расстроен – упустил победу. Поэтому психологический фон в пользу Карякина. А вообще в коротком матче нужно белыми стараться играть на победу. Но это зависит от того, что подготовили штабы соперников.
Напомним, 3-я партия матча на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным завершилась вничью на 78-м ходу. Четвертая партия начнется сегодня в 22.00 по московскому времени.