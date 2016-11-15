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Анатолий Карпов: Психологическое преимущество на стороне Карякина

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

12-й чемпион мира подвел итог отрезка из трех партий матча за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.

- Почему соперники так осторожничали в первых двух партиях? Матч ведь короткий, надо белым цветом стараться выигрывать.
- Потому и осторожничают, что матч скоротечный, каждая ошибка дорого обойдется, - говорит Анатолий Евгеньевич.

- Как вам редкий Дебют Тромповского, который Карлсен избрал для первой партии?
- Встречается не часто, но все же этот дебют игровой. Меня удивляет другое: почему Сергей в своей белой партии играл так осторожно. Решил, видимо, сыграть понадежней.

- После вчерашней изнурительной партии Сергей вряд ли будет сегодня играть на выигрыш белыми.
- Оба были в одинаковых условиях, сыграли по 78 ходов. Оба потратили много сил. К тому же сейчас Карлсен расстроен – упустил победу. Поэтому психологический фон в пользу Карякина. А вообще в коротком матче нужно белыми стараться играть на победу. Но это зависит от того, что подготовили штабы соперников.

Напомним, 3-я партия матча на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным завершилась вничью на 78-м ходу. Четвертая партия начнется сегодня в 22.00 по московскому времени.

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