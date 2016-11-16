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Владимир Пильгуй: Назвал бы Кокорина с Кутеповым лучшими игроками матча с Румынией

Источник:  Euro-Football.RuКомментарии

Бывший вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй поделился впечатлениями от игры российской команды в товарищеском матче с румынами.

- Скорее всего, это была ничейная игра. Просто румыны не использовали свой момент в середине первого тайма, а мы забили в концовке - за счёт везения, наверно. На мой взгляд, по сравнению с матчем против Катара сыграли очень организованно в оборонительных действиях, и кроме одного момента, ничего опасного у наших ворот больше не было. А вот исполнительского мастерства нам немножко не хватает. Даже не немножко, а прилично: те моменты в атаке, которые у нас были, надо было доводить до логического завершения, но где-то не хватало именно технического мастерства. 

- Кокорин что против Катара, что против Румынии не использовал ряд перспективных моиентов. Он не реализует свой потенциал?
- Сейчас не реализует, но до этого реализовывал и дальше будет реализовывать. Нельзя так его оценивать, он сегодня выполнил большой объём работы, и я бы назвал Кокорина с Кутеповым лучшими игроками сегодняшнего матча. А то, что он не забил - ну да, не хватило ему техники, не очень хорошо обработал мяч, а в принципе, Кокорин отыграл сегодня очень хорошо, - рассказал Пильгуй в интервью «Евро-Футбол.Ру» .

Напомним, что во вторник сборная России в товарищеском матче обыграла команду Румынии со счетом 1:0.

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