Владимир Пильгуй: Назвал бы Кокорина с Кутеповым лучшими игроками матча с Румынией

Бывший вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй поделился впечатлениями от игры российской команды в товарищеском матче с румынами.

- Скорее всего, это была ничейная игра. Просто румыны не использовали свой момент в середине первого тайма, а мы забили в концовке - за счёт везения, наверно. На мой взгляд, по сравнению с матчем против Катара сыграли очень организованно в оборонительных действиях, и кроме одного момента, ничего опасного у наших ворот больше не было. А вот исполнительского мастерства нам немножко не хватает. Даже не немножко, а прилично: те моменты в атаке, которые у нас были, надо было доводить до логического завершения, но где-то не хватало именно технического мастерства.

- Кокорин что против Катара, что против Румынии не использовал ряд перспективных моиентов. Он не реализует свой потенциал?

- Сейчас не реализует, но до этого реализовывал и дальше будет реализовывать. Нельзя так его оценивать, он сегодня выполнил большой объём работы, и я бы назвал Кокорина с Кутеповым лучшими игроками сегодняшнего матча. А то, что он не забил - ну да, не хватило ему техники, не очень хорошо обработал мяч, а в принципе, Кокорин отыграл сегодня очень хорошо, - рассказал Пильгуй в интервью «Евро-Футбол.Ру» .

Напомним, что во вторник сборная России в товарищеском матче обыграла команду Румынии со счетом 1:0.