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Руни принес извинения за нарушение режима

Источник:  Sky SportsКомментарии

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни принес извинения исполняющему обязанности главного тренера национальной команды Гарету Саутгейту и техническому директору Футбольной ассоциации Англии Дэну Эшворту за грубое нарушение режима накануне товарищеского матча против сборной Испании, сообщает Sky Sports.

Руни был запечатлен журналистами The Sun в состоянии сильного алкогольного опьянения на свадебной вечеринке перед игрой с испанцами. Вечеринка прошла на следующий день после того, как 11 ноября англичане разгромили сборную Шотландии (3:0) в отборочном матче чемпионата мира-2018. После игры стало известно, что Руни из-за травмы не сможет выйти на поле во встрече с испанцами 15 ноября в Лондоне. Матч завершился вничью - 2:2.

Получив выходной, Руни в полночь присоединился к свадебной вечеринке, которая проходила в отеле, где проживала английская сборная, и веселился на ней до пяти часов утра.

Ранее Руни был лишен капитанской повязки в сборной Англии.

Матч

Англия - Испания - 2:2 (1:0)

Голы

Лаллана 8 (1:0 - пен.). Варди 49 (2:0). Аспас 89 (2:1). Иско 90 (2:2).

Состав

Англия: Харт (Хитон, 46), Кэйхилл (Джагелка, 46), Роуз (Крессуэлл, 79), Клайн, Стоунз, Лаллана (Уолкотт, 25), Стерлинг (Таунсенд, 65), Хендерсон, Лингард, Дайер, Варди (Рэшфорд, 67)

Испания: Рейна, Карвахаль, Начо, Аспиликуэта, Силва (Иско, 63), Бускетс (Нолито, 78), Мартинес, Алькантара (Эррера, 56), Витоло (Коке, 46), Мата (Аспас, 46), Адурис (Мората, 63)

Предупреждения:

Стерлинг, 28; Уолкотт, 31; Роуз, 45 - Мартинес, 29; Аспас, 65; Карвахаль, 75

Судья:

Овидиу Алин Хатеган (Румыния)

Место и дата

15 ноября 23:00, Уэмбли, Текстовая трансляция

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