Руни принес извинения за нарушение режима

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни принес извинения исполняющему обязанности главного тренера национальной команды Гарету Саутгейту и техническому директору Футбольной ассоциации Англии Дэну Эшворту за грубое нарушение режима накануне товарищеского матча против сборной Испании, сообщает Sky Sports.

Руни был запечатлен журналистами The Sun в состоянии сильного алкогольного опьянения на свадебной вечеринке перед игрой с испанцами. Вечеринка прошла на следующий день после того, как 11 ноября англичане разгромили сборную Шотландии (3:0) в отборочном матче чемпионата мира-2018. После игры стало известно, что Руни из-за травмы не сможет выйти на поле во встрече с испанцами 15 ноября в Лондоне. Матч завершился вничью - 2:2.

Получив выходной, Руни в полночь присоединился к свадебной вечеринке, которая проходила в отеле, где проживала английская сборная, и веселился на ней до пяти часов утра.

Ранее Руни был лишен капитанской повязки в сборной Англии.