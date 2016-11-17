Руни принес извинения за нарушение режима
Нападающий сборной Англии Уэйн Руни принес извинения исполняющему
обязанности главного тренера национальной команды Гарету Саутгейту и
техническому директору Футбольной ассоциации Англии Дэну Эшворту за грубое
нарушение режима накануне товарищеского матча против сборной Испании, сообщает
Sky Sports.
Руни был запечатлен журналистами The Sun в состоянии сильного
алкогольного опьянения на свадебной вечеринке перед игрой с испанцами.
Вечеринка прошла на следующий день после того, как 11 ноября англичане
разгромили сборную Шотландии (3:0) в отборочном матче чемпионата мира-2018.
После игры стало известно, что Руни из-за травмы не сможет выйти на поле во
встрече с испанцами 15 ноября в Лондоне. Матч завершился вничью - 2:2.
Получив выходной, Руни в полночь присоединился к свадебной вечеринке,
которая проходила в отеле, где проживала английская сборная, и веселился на ней
до пяти часов утра.
Ранее Руни был лишен капитанской повязки в сборной Англии.
Матч
Голы
Лаллана 8 (1:0 - пен.). Варди 49 (2:0). Аспас 89 (2:1). Иско 90 (2:2).
Состав
Англия: Харт (Хитон, 46), Кэйхилл (Джагелка, 46), Роуз (Крессуэлл, 79), Клайн, Стоунз, Лаллана (Уолкотт, 25), Стерлинг (Таунсенд, 65), Хендерсон, Лингард, Дайер, Варди (Рэшфорд, 67)
Испания: Рейна, Карвахаль, Начо, Аспиликуэта, Силва (Иско, 63), Бускетс (Нолито, 78), Мартинес, Алькантара (Эррера, 56), Витоло (Коке, 46), Мата (Аспас, 46), Адурис (Мората, 63)
Предупреждения:
Стерлинг, 28; Уолкотт, 31; Роуз, 45 - Мартинес, 29; Аспас, 65; Карвахаль, 75
Судья:
Овидиу Алин Хатеган (Румыния)
Место и дата
15 ноября 23:00, Уэмбли, Текстовая трансляция