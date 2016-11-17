«Вашингтон» сокрушил «Питтсбург» со счетом 7:1, Овечкин и Орлов забросили по шайбе
Хоккеисты «Вашингтона» в
домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержали
крупную победу над «Питтсбургом».
Встреча, прошедшая в
Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев
льда. В их составе по шайбе забросили Дмитрий Орлов, Джастин Уильямс и Александр
Овечкин, а Ти Джей Оши и Никлас Бэкстрем оформили по дублю.
Российский защитник
«Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду более 17 минут, нанес три броска, один
из которых завершился голом, совершил три силовых приема, окончив матч с нулевым
показателем полезности.
Российский нападающий
«Вашингтона» Александр Овечкин отыграл почти 19 минут, нанес три броска, один
из которых оказался голевым, совершил четыре силовых приема, окончив матч с нулевым
показателем полезности.
Российский форвард
«Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду более 18 минут, нанес один бросок,
схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский нападающий
«Питтсбурга» Евгений Малкин отыграл почти 18 минут, нанес один бросок, один раз
заблокировал бросок соперника, схлопотал шесть минут штрафа, окончив матч с
показателем полезности «минус один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 19 ноября в 03:00 (мск) примет «Детройт», а «Питтсбург» 19 ноября в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Нью-Йорк Айлендерс».
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 7:1 (3:0, 1:0, 3:1)
Голы:
Оши (Бигл), 7:32 (1:0 - мен.). Бэкстрём (Нисканен, Оши), 17:30 (2:0). Оши (Бэкстрём, Карлсон), 19:52 (3:0 - бол.). Орлов (Бэкстрём, Юханссон), 25:19 (4:0). Уильямс (Бэкстрём, Оши), 45:37 (5:0 - бол.). Овечкин (Бураковски), 50:26 (6:0). Кессел (Бонино, Шульц), 56:28 (6:1). Бэкстрём (Орпик, Шмидт), 56:58 (7:1).
Место и дата
17 ноября 03:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция