«Вашингтон» сокрушил «Питтсбург» со счетом 7:1, Овечкин и Орлов забросили по шайбе

Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержали крупную победу над «Питтсбургом».



Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Дмитрий Орлов, Джастин Уильямс и Александр Овечкин, а Ти Джей Оши и Никлас Бэкстрем оформили по дублю.



Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду более 17 минут, нанес три броска, один из которых завершился голом, совершил три силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.



Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл почти 19 минут, нанес три броска, один из которых оказался голевым, совершил четыре силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.



Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду более 18 минут, нанес один бросок, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.



Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отыграл почти 18 минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал шесть минут штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус один».



В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 19 ноября в 03:00 (мск) примет «Детройт», а «Питтсбург» 19 ноября в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Нью-Йорк Айлендерс».