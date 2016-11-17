Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон7 : 1Питтсбург
Футбол  Арсенал (мол)- : -ЦСКА (мол)
Хоккей  Торпедо- : -Металлург
Хоккей  Амур- : -Авангард
Баскетбол  УНИКС- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  СКА- : -Автомобилист
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Вашингтон» сокрушил «Питтсбург» со счетом 7:1, Овечкин и Орлов забросили по шайбе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержали крупную победу над «Питтсбургом».

Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Дмитрий Орлов, Джастин Уильямс и Александр Овечкин, а Ти Джей Оши и Никлас Бэкстрем оформили по дублю.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду более 17 минут, нанес три броска, один из которых завершился голом, совершил три силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл почти 19 минут, нанес три броска, один из которых оказался голевым, совершил четыре силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду более 18 минут, нанес один бросок, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отыграл почти 18 минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал шесть минут штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 19 ноября в 03:00 (мск) примет «Детройт», а «Питтсбург» 19 ноября в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Нью-Йорк Айлендерс».

Матч

Вашингтон - Питтсбург - 7:1 (3:0, 1:0, 3:1)

Голы:

Оши (Бигл), 7:32 (1:0 - мен.). Бэкстрём (Нисканен, Оши), 17:30 (2:0). Оши (Бэкстрём, Карлсон), 19:52 (3:0 - бол.). Орлов (Бэкстрём, Юханссон), 25:19 (4:0). Уильямс (Бэкстрём, Оши), 45:37 (5:0 - бол.). Овечкин (Бураковски), 50:26 (6:0). Кессел (Бонино, Шульц), 56:28 (6:1). Бэкстрём (Орпик, Шмидт), 56:58 (7:1).

Место и дата

17 ноября 03:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Странное происшествие с Овечкиным и болезнь Радулова». Пять гвоздей НХЛ (видео)«Странное происшествие с Овечкиным и болезнь Радулова». Пять гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.«Вашингтон» в овертайме уступил «Коламбусу»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Вашингтоном» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Коламбуса».Шайба Кузнецова не помогла «Вашингтону» в матче с «Каролиной»Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уверенно обыграли «Вашингтон».Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Торонто»Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Торонто».Вот уж Овечкин удивил в матче с «Чикаго»! Пять гвоздей НХЛ (видео)Вот уж Овечкин удивил в матче с «Чикаго»! Пять гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.«Вашингтон» в овертайме дожал «Чикаго», Орлов и Панарин отдали по голевому пасуХоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Вашингтону».Голевой пас Малкина не помог «Питтсбургу» избежать поражения в матче с «Миннесотой»«Питтсбург» на своей площадке уступил «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4).Сидни Кросби: Макдэвиду не нужно много пространства на льдуЛидер «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился впечатлениями от игры против капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.«Ограбление века – Лайне решил отобрать титул у Овечкина». 5 гвоздей НХЛ (видео)«Ограбление века – Лайне решил отобрать титул у Овечкина». 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Эдмонтон»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Питтсбурга».«Вашингтон» с Овечкиным дома уступил «Сан-Хосе»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Сан-Хосе» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Сан-Хосе».«Овечкин скоро наберет 1000 очков, а Варламов винит себя». 5 гвоздей НХЛ«Овечкин скоро наберет 1000 очков, а Варламов винит себя». 5 гвоздей НХЛВ рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.«Радулов отдает чудо-пас, а Овечкин гонится за Кросби». 5 гвоздей НХЛ (видео)«Радулов отдает чудо-пас, а Овечкин гонится за Кросби». 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Ягр получил травму в игре с «Вашингтоном»44-летний нападающий «Флориды» Яромир Ягр не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой».Дубль Кросби и пас Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Сан-Хосе»«Питтсбург» нанес поражение «Сан-Хосе» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Гол и пас Овечкина помогли «Вашингтону» дожать «Флориду»Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Флориду».Станислав Галиев: Мне нужно вернуть голевое чутьеФорвард «Херши» Станислав Галиев рассказал о возвращении в АХЛ из «Вашингтона», который выставил его на драфт отказов.Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан лучшим хоккеистом прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Дубль Кросби не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Лос-Анджелес»Хоккеисты «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили на выезде «Лос-Анджелес Кингз».Овечкин забивает дважды, а «Краснодар» снова уступает «Шальке». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вашему вниманию утреннюю сводку главных новостей.

Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецоввсе новости
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости

Cпецпредложение