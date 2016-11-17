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Ян Непомнящий: Карлсен должен был хотя бы одну партию выиграть

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Один из сильнейших российских гроссмейстеров Ян Непомнящий – о матче за шахматную корону. 

- Почему Карлсен не довел третью и четвертую партии до победы? Обычно из таких позиций соперников не выпускает.
- Вот это и интересно. Магнус часто выигрывает даже равные позиции. И если даже на месте Карслена был бы любой другой участник турнира претендентов, он должен был хотя бы одну партию из этих двух выиграть.

- Может чемпион мира не в лучшей форме?
- Не могу так сказать, играет он прилично. По ходу четвертой партии Магнус владел перевесом. Может, он просто слишком поверил, что белая крепость (белыми фигурами играл Карякин. - Прим. ред.) не удержится? Понятно, что матч на первенство мира – это 
дополнительное психологическое давление. Ну и Сергей упирается, а когда он получает сложные для себя позиции, начинает играть в бисову силу. Другое дело, как сильно не играй, в силу объективных причин можно такие позиции и не удержать. 

На проходящем в Нью-Йорке матче на первенство мира между чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом россиянином Сергеем Карякиным после четырех партий счет равный 2:2. Пятая партия пройдет сегодня, белые фигуры будут у Карлсена.

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