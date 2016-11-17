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Паралимпийский комитет России проведет XI торжественную церемонию награждения премией «Возвращение в жизнь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Паралимпийский комитет России проведет XI торжественную церемонию награждения премией «Возвращение в жизнь»

1 декабря 2016 года в Доме паралимпийского спорта Паралимпийский комитет России проведет XI торжественную церемонию награждения премией ПКР «Возвращение в жизнь».

Начиная с 2005 года, Паралимпийский комитет России совместно с Министерством спорта РФ проводят торжественную церемонию награждения премией ПКР «Возвращение в жизнь» выдающихся спортсменов - паралимпийцев, тренеров сборной команды и организаторов спорта, внесших в текущем году значительный вклад в развитие адаптивной физической культуры и спорта. 

Номинация проводится с целью популяризации паралимпийского спорта и привлечения внимания государства и общества к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.

Награждение проводится по 10 номинациям: «Сила в воле», «Я люблю тебя,жизнь», «Поворот судьбы», «Преодоление», «Точка опоры», «Личным примером», «Что наша жизнь? - Борьба», «Второе дыхание», «И жизнь, и слезы, и любовь:», «Возвращение в жизнь».

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