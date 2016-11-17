Паралимпийский комитет России проведет XI торжественную церемонию награждения премией «Возвращение в жизнь»
1 декабря 2016 года в Доме
паралимпийского спорта Паралимпийский комитет России проведет XI
торжественную церемонию награждения премией ПКР «Возвращение в
жизнь».
Начиная с 2005 года,
Паралимпийский комитет России совместно с Министерством спорта РФ
проводят торжественную церемонию награждения премией ПКР «Возвращение в
жизнь» выдающихся спортсменов - паралимпийцев, тренеров сборной команды
и организаторов спорта, внесших в текущем году значительный вклад в
развитие адаптивной физической культуры и спорта.
Номинация проводится с целью
популяризации паралимпийского спорта и привлечения внимания государства
и общества к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.
Награждение проводится по 10
номинациям: «Сила в воле», «Я люблю тебя,жизнь», «Поворот судьбы», «Преодоление»,
«Точка опоры», «Личным примером», «Что наша жизнь? - Борьба», «Второе
дыхание», «И жизнь, и слезы, и любовь:», «Возвращение в жизнь».