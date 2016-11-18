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Магнус Карлсен: Я совершил ошибку и мог проиграть Карякину

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Норвежский шахматист Магнус Карлсен подвел итоги пятой партии матча за звание чемпиона мира с россиянином Сергеем Карякиным.

«Сегодня мне повезло. Я мог проиграть Карякину. Если бы я знал, что у меня есть больше времени на принятие решения, я бы взял паузу. Но я совершил ошибку, тем самым отдал сопернику инициативу. Это привело к тому, что мне пришлось только защищаться», - сказал Карлсен.

Пятая встреча между шахматистами, проходившая в Нью-Йорке, как и предыдущие четыре, завершилась вничью. Россиянин играл черными фигурами. Соперники согласились на ничью после 51 хода черных.  По итогам пяти встреч счет равный – 2,5:2,5.

«Советский спорт» вел онлайн-трансляцию партии.

Напомним, матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным проходит в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Соперники сыграют 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного исхода будет назначен тай-брейк.  Призовой фонд матча – один миллион долларов.

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