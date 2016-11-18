Магнус Карлсен: Я совершил ошибку и мог проиграть Карякину
Норвежский
шахматист Магнус Карлсен подвел итоги пятой партии матча за звание чемпиона
мира с россиянином Сергеем Карякиным.
«Сегодня мне повезло. Я мог проиграть Карякину. Если бы я знал, что у меня есть больше времени на принятие решения, я бы взял паузу. Но я совершил ошибку, тем самым отдал сопернику инициативу. Это привело к тому, что мне пришлось только защищаться», - сказал Карлсен.
Пятая встреча между шахматистами, проходившая в
Нью-Йорке, как и предыдущие четыре, завершилась вничью. Россиянин играл черными
фигурами. Соперники согласились на ничью после 51 хода черных. По итогам
пяти встреч счет равный – 2,5:2,5.
«Советский спорт» вел онлайн-трансляцию партии.
Напомним,
матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и
россиянином Сергеем Карякиным проходит в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Соперники
сыграют 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного исхода
будет назначен тай-брейк. Призовой фонд матча – один миллион долларов.