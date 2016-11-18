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Василий Уткин: Бедный ЦСКА. Бедный Еременко

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин в своем твиттере высказался о дисквалификации Романа Еременко.

– Бедный ЦСКА. Бедный Еременко. В общем, не был достаточно требователен Еременко к себе, – написал Уткин.

Напомним, в пятницу контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение по поводу полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Финский футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. Проба была взята у футболиста после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября. Анализ показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов. Дисквалификация начала отсчитываться с 6 октября 2016 года. Решение может быть обжаловано в течение трех дней.

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