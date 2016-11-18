Владимир Стогниенко: Дисквалификация Еременко? Это то, о чем говорили сразу же
Руководитель группы спорта телеканала «Россия 24» Владимир Стогниенко прокомментировал отстранение полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко на два года за употребление запрещенных веществ.
«В общем, то, о чем говорили сразу же», – написал Стогниенко в своем твиттере.
Напомним, в пятницу контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение по поводу полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Финский футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. Проба была взята у футболиста после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября. Анализ показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов. Дисквалификация начала отсчитываться с 6 октября 2016 года. Решение может быть обжаловано в течение трех дней.
В общем, то, о чем говорили сразу же. https://t.co/QFyDKmxJko— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 18 ноября 2016 г.