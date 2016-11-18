Михаил Моссаковский: Еременко сам выкинул свою карьеру на свалку

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский прокомментировал двухлетнюю дисквалификацию Романа Еременко.

– Этот год мог стать ключевым для Еременко. Летом он хотел уехать в сильный итальянский клуб. Вместо этого сам выкинул свою карьеру на свалку, – написал Моссаковский в своем твиттере.

Напомним, в пятницу контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение по поводу полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Финский футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. Проба была взята у футболиста после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября. Анализ показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов. Дисквалификация начала отсчитываться с 6 октября 2016 года. Решение может быть обжаловано в течение трех дней.